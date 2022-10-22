سوريا تعلن تصدي دفاعاتها الجوية لـ

2022/10/22 | 01:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السورية، يوم الجمعة، تصدي دفاعاتها الجوية لـ"صواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفة بعض النقاط في محيط مدينة دمشق"، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، التي نادرا ما تقر بهجمات على سوريا.

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