مسيرات الحوثيين تستهدف سفينة شحن في ميناء تديره الحكومة

2022/10/22 | 01:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحوثيون المدعومون من إيران أنهم استهدفوا سفينة شحن يوم الجمعة قبالة محطة نفط في جنوب اليمن لمنع خصومهم، القوات الموالية للحكومة، من استخدامها لتصدير النفط.

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