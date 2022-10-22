يونس محمود: منصب وزير الرياضة “مفاجأة لن يتوقعها أحد”

2022/10/22 | 02:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني توقع النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، يونس محمود، “مفاجأة غير متوقعة” في منصب وزير الشباب والرياضة في تشكيلة الحكومة الجديدة.وقال محمود في تغريدة بتويتر :”الشغل الشاغل للشارع الرياضي العراقي حالياً هو […]

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