نقابة المعلمين الإيرانيين تدعو إلى إضراب ليومين احتجاجا على مقتل طلاب واحتجازهم

2022/10/22 | 02:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت نقابة المعلمين في إيران إلى إضراب ليومين ابتداء من الأحد المقبل احتجاجا على مقتل طلاب واحتجازهم خلال المظاهرات التي تشهدها البلاد جراء وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر / أيلول الماضي أثناء احتجازها لدى "شرطة الأخلاق" الإيرانية، بزعم عدم ارتدائها للحجاب بشكل مناسب.

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