2022/10/22 | 02:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تلجأ واشنطن إلى عزل النظام الإيراني بسبب قمع المتظاهرين؟

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