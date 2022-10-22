بايدن يعلق على احتمالية عودة بوريس جونسون إلى رئاسة وزراء بريطانيا

2022/10/22 | 03:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة، على سؤال بشأن ما إذا كانت عودة رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون إلى منصبه ستكون مفيدة للعلاقات الأمريكية البريطانية، قائلا إن "هذا سؤال للشعب البريطاني".

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