أول تواصل بين واشنطن وموسكو على مستوى وزراء الدفاع منذ أشهر

2022/10/22 | 04:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، ونظيره الروسي، سيرجي شويجو الجمعة لأول مرة منذ مايو، فيما قال دبلوماسي روسي كبير إن الاتصال كان ضروريا ومطلوبا لإزالة سوء التفاهم، حسبما أفادت وكالة تاس للأنباء.

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