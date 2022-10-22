مسؤول إيراني يرد على التقارير بشأن وضع المتسلقة إلناز ركابي قيد الإقامة الجبرية

2022/10/22 | 05:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى رضا زارع، رئيس اتحاد تسلق الجبال في إيران، يوم الجمعة، وضع المتسلقة إلناز ركابي قيد الإقامة الجبرية.

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