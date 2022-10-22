2022/10/22 | 05:20 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انطلاق "مهرجان بغداد الدولي للمسرح" بنسخته الثالثة) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: melWFkfTbl4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انطلاق "مهرجان بغداد الدولي للمسرح" بنسخته الثالثة) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انطلاق "مهرجان بغداد الدولي للمسرح" بنسخته الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).