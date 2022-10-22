2022/10/22 | 05:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن الذي سيبلغ عامه الثمانين في نوفمبر، الجمعة أنه "ينوي" الترشح لولاية رئاسية أخرى في العام 2024، لكنه أوضح أنه لم يتخذ قرارا رسميا بذلك حتى الآن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن ينوي الترشح لولاية جديدة في 2024) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن ينوي الترشح لولاية جديدة في 2024) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).