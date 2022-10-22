إستونيا: على الاتحاد الأوروبي استخدام أصول روسيا المجمدة لمساعدة أوكرانيا

2022/10/22 | 06:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت كايا كالاس رئيسة وزراء إستونيا، يوم الجمعة، إن على الاتحاد الأوروبي استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا.

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