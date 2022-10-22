مونديال 2022.. كيف تستعد قطر لمواجهة جميع التوترات المتوقعة؟

2022/10/22 | 06:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعيدا عن مسألة إيواء المشجعين، قد يجلب حضور جماهير المونديال لقطر توترات سياسية في شبه الجزيرة الهادئة.

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