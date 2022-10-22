"موسكو خسرت في المطارات".. كيف فر 100 روسي من "التعبئة" بطائرة أذربيجانية؟

2022/10/22 | 08:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد إعلان الرئيس الروسي، فلادمير بوتين، "التعبئة الجزئية" للحرب بأوكرانيا، شهدت المطارات والحدود الروسية ازدحاما كبيرا للرجال في سن التجنيد مفضلين الذهاب للمنفى بدلا من القتال بمعركة لم يؤمنوا بها.

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