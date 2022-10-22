ارتفاع أسعار النفط بآمال زيادة الطلب الصيني.. برنت يلامس 94 دولارا للبرميل

2022/10/22 | 08:40 - المصدر: بغداد اليوم

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ارتفعت أسعار النفط في تعاملات متقلبة اليوم السبت، حيث طغت الآمال في زيادة الطلب الصيني وضعف الدولار على القلق بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي وتأثير ارتفاع أسعار الفائدة في استخدام الوقود.ووفقا لـ"رويترز"، زادت العقود الآجلة لخام برنت 1.12 دولار 1.21 في المائة، إلى 93.50 دولار للبرميل.



كما ارتفع سعر النفط الخام الأمريكي تسليم كانون الأول (ديسمبر) 54 سنتا إلى 85.05 دولار للبرميل عند التسوية.وارتفع البنزين بالجملة لتسليم نوفمبر سنتا واحدا إلى 2.66 دولار للجالون، بينما زاد زيت التدفئة لنوفمبر بواقع سبعة سنتات إلى 3.83 دولار للجالون.



وانخفض الغاز الطبيعي لنوفمبر 40 سنتا إلى 4.96 دولار لكل ألف قدم مكعبة.وأوضح باتريك هاركر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا في تعليقات أثرت في النفط، إن البنك يحاول محاربة التضخم بإبطاء الاقتصاد وسيواصل رفع سعر الفائدة المستهدف على المدى القصير.ويكتسب الخام دعما من حظر الاتحاد الأوروبي الذي يلوح في الأفق على النفط الروسي، فضلا عن خفض الإنتاج الأخير البالغ مليوني برميل يوميا الذي اتفقت عليه منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها.وأضاف بوب يوجر، مدير العقود الآجلة للطاقة في ميزوهو في نيويورك، إن التجار كادوا يبرحون مراكزهم قبل عطلة نهاية الأسبوع بعد انتهاء عقد خام غرب تكساس الوسيط لنوفمبر، ما أدى إلى زيادة التقلبات.وقال ياوجر "تقلبات الدولار، التي عادة ما تتحرك عكسيا مع أسعار النفط، تضاف إلى التجارة المتقلبة".وذكر تقرير لوكالة "بلومبيرج" أمس الأول نقلا عن مصادر مطلعة أن الصين تدرس خفض مدة الحجر الصحي للزائرين إلى سبعة من عشرة أيام، ولم يرد تأكيد رسمي للأمر من بكين.والتزمت الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بقواعد صارمة لمكافحة كوفيد - 19 هذا العام، وهو ما أثر سلبا بشدة في الشركات والنشاط الاقتصادي وخفض الطلب على الوقود.وأظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة، أن حجم استخدام الكهرباء في الصين، وهو مقياس رئيس للنشاط الاقتصادي، حافظ على نمو مستقر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.وزاد حجم استخدام الكهرباء بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 6.49 تريليون كيلوواط ساعة في الفترة من يناير إلى سبتمبر من هذا العام.ونما حجم استخدام الكهرباء في الصناعة الأولية بنسبة 8.4 في المائة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وزادت الكهرباء المستخدمة في الصناعتين الثانوية والثالثة بنسبتي 1.6 و4.9 في المائة على التوالي.



في حين، سجل استخدام الكهرباء من قبل السكان زيادة بنسبة 13.5 في المائة على أساس سنوي.وفي سبتمبر وحده، بلغ استخدام الكهرباء في الصين 709.2 مليار كيلوواط ساعة، بزيادة 0.9 في المائة على أساس سنوي.



وارتفع استخدام الكهرباء في الصناعتين الأولية والثانوية بنسبتي 4.1 و3.3 في المائة على التوالي، بينما انخفض الحجم بنسبة 4.6 في المائة في قطاع الخدمات.ونالت أسعار النفط دعما من حظر وشيك سيفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، وكذلك من موافقة "أوبك +"، التي تضم "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا، في وقت سابق من الشهر الجاري على خفض الإنتاج.وتعتزم الولايات المتحدة بيع 15 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي وإعادة شراء النفط إذا انخفضت الأسعار.



وسيكون السحب من الاحتياطي الاستراتيجي هو آخر دفعة من بيع يشمل 180 مليون برميل نفط أعلن بعد فترة وجيزة من التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا في فبراير.

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