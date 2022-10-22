2022/10/22 | 09:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاء أثناء تنفيذ واجب أستطلاع وبحث وتفتيش.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدمير موقع لداعش في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدمير موقع لداعش في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).