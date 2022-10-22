2022/10/22 | 09:20 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مصدر: لا بوادر على انعقاد جلسة اليوم للتصويت على حكومة السوداني | اخبار التاسعة 2022/10/22) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: -8DDcFzLY9M
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مصدر: لا بوادر على انعقاد جلسة اليوم للتصويت على حكومة السوداني | اخبار التاسعة 2022/10/22) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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