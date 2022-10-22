تركي آل الشيخ يُعلن دخول افتتاح موسم الرياض موسوعة غينيس للأرقام القياسية

2022/10/22 | 09:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، دخول حفل افتتاح موسم الرياض موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، كأكثر حفل تُطلق فيه الألعاب النارية من طائرات بدون طيار.

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