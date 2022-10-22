2022/10/22 | 09:31 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتوى فلسطينية تحرّم التعامل مع شركة "زارا" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/22 | 09:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فتوى فلسطينية تحرّم التعامل مع شركة "زارا") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فتوى فلسطينية تحرّم التعامل مع شركة "زارا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).