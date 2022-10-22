الرافدين يصدر توضيحاً بشأن الحسابات المصرفية

2022/10/22 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اصدر مصرف الرافدين، اليوم السبت، توضيحا حول استمرار فتح الحسابات المصرفية لإيداع اموال المواطنين، منوها الى فروعه في بغداد والمحافظات.

وقال المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "مستمر بفتح الحسابات المصرفية لإيداع اموال المواطنين عبر فروعه وبفوائد مالية منافسة".

وأضاف أنه "فروع المصرف المنتشرة ببغداد والمحافظات الجهة الوحيدة بفتح الحسابات المصرفية".

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