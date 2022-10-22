مجانا لأوكرانيا وقريبا لإيران.. خدمة انترنت ’ستار لينك’ تغطي 36 دولة

2022/10/22 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بعدما نجحت تجربة "ستارلينك" في توفير الإنترنت في المناطق التي دمرها الجيش الروسي في أوكرانيا مجانا، يدرس البيت الأبيض الاستعانة بشركة أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، لنقل التجربة إلى إيران التي قطعت السلطات فيها الإنترنت في مواجهة الاحتجاجات الشعبية.

ونقلت شبكة "سي أن أن" الأميركية أن البيت الأبيض انخرط في محادثات مع ماسك حول إمكانية إنشاء خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" التابعة لشركة سبيس إكس، داخل إيران، وفقا لما قاله مسؤولون مطلعون على المناقشات للشبكة.

وتقول "سي أن أن" إن احتياجات المحتجين الإيرانيين والجنود الأوكرانيين، وكيف سيستخدمون ستارلينك، مختلفة تماما".

ويحذر الخبراء من أنه في حين أن ستارلينك في أوكرانيا كانت حاسمة في نجاحات ساحة المعركة، فإن إدخال ستارلينك إلى إيران "سيكون تحديا أكبر بكثير وربما أكثر خطورة".

وستارلينك هي خدمة إنترنت عبر الأقمار الصناعية تديرها "سبيس أكس"، وهي شركة أسسها عام 2002 الملياردير إيلون ماسك.

تستخدم "سبيس أكس" الأقمار الصناعية لبث خدمة الإنترنت إلى المحطات المدمجة على الأرض.

بدأت الشركة في إطلاق أقمار ستارلينك الصناعية في عام 2019، واعتبارا من سبتمبر 2022 أطلقت أكثر من 3000 قمر صناعي في مدار أرضي منخفض، وفق ما ينقل موقع "زدنت" المتخصص.

تركز الشركة في المقام الأول على توفير إنترنت عريض النطاق عالي السرعة ومنخفض الكمون/سرعة الانتظار، في المواقع النائية والريفية على مستوى العالم، وفق الموقع.

وتحقق ستارلينك إيرادات من خلال عمليات شراء الهوائيات وأجهزة المودم والاشتراكات بأسعار تتباين بحسب الدول.

تعمل ستارلينك بمساعدة مجموعة أجهزة الشبكة التي تشمل طبقا للأقمار الصناعية، وجهاز توجيه WiFi ومصدر طاقة، وكابلات وقاعدة.

صُممت قاعدة ستارلينك للتثبيت على مستوى سطح الأرض، وطبق ستارلينك ذاتي التوجيه، يتصل بسرعة طالما أنه يتمتع برؤية واضحة للسماء.

وبمجرد إعداد الجهاز، يمكنك الاتصال بشبكة ستارلينك واستخدام تطبيق الشركة لإدارة خدمتك، وفق الموقع.

وتقدم سبيس أكس خدمة إنترنت ستارلينك من كوكبة أقمار صناعية تدور في مدار أرضي منخفض على بعد حوالي 550 كم من سطح الأرض.

وبدلا من استخدام أقمار صناعية كبيرة، تستخدم ستارلينك آلافا من الأقمار الصناعية الصغيرة، ومدار قصير ثابت بالنسبة للأرض يحسن سرعات الإنترنت ويقلل من مستويات فترة الانتظار أو ما يعرف بالكمون، وفق تقرير من موقع "تيك تارغيت".

في الولايات المتحدة، بلغ متوسط سرعة تنزيل على إنترنت ستالينك في الربع الثاني من عام 2022 ما يزيد قليلا عن 62 ميغابت في الثانية، وهي سرعة كافية لشخص أو شخصين لمشاهدة مقاطع الفيديو أو تنزيل الألعاب أو القيام بكل ما يريدون على الإنترنت.

لكن مع تزايد قاعدة مستعملي إنترنت الشركة بدأت السرعة تنخفض، وفق تقرير "زدنيت".

تقدم ستارلينك حاليا خدماتها إلى 36 دولة ذات مناطق تغطية محدودة، وفي الولايات المتحدة، تخطط الشركة لتوسيع نطاق التغطية لتشمل كامل التراب الأميركي بحلول نهاية عام 2023.

وعلى الرغم من أن عددا قليلا من البلدان، بما في ذلك باكستان والهند ونيبال وسريلانكا، تم وضع علامة عليها على أنها "قريبا" على خريطة تغطية ستارلينك، إلا أن الشركة ليس لديها خطط حالية لتقديم خدمات للعديد من البلدان ، بما في ذلك روسيا والصين وكوبا وكوريا الشمالية.

وتأتي محادثات البيت الأبيض مع ماسك في الوقت الذي تبحث فيه إدارة بايدن عن طرق لدعم حركة الاحتجاج الإيرانية التي انفجرت قبل أكثر من شهر بقليل بعد وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما في ظروف مشبوهة بعد اعتقالها لدى شرطة الأخلاق في البلاد.

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