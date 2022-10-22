ديلي ميل: تحطم طائرة ومقتل جميع من كانوا على متنها في الولايات المتحدة

2022/10/22 | 09:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أفادت صحيفة "دايلي ميل" بتحطم طائرة ذات محرك واحد جراء سقوطها على مبنى، بجوار مبنى سكني، في ولاية نيو هامبشاير بالولايات المتحدة، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.

وشوهدت ألسنة اللهب بارتفاع 40 قدما في الهواء بعد الحادث المروع الذي وقع بالقرب من مطار كين ديلانت هوبكنز.

وقالت مدينة كين في بيان: "وقع حادث تحطم طائرة بالقرب من مطار كين في مبنى متعدد العائلات بالقرب من هوب تشابل'.

هذا ولم تقع إصابات في المبنى متعدد العائلات، فيما لقي من كانوا على متن الطائرة حتفهم.

كما تم إخطار إدارة الطيران الفيدرالية.

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة في ذلك الوقت، ولكن تم التأكيد على عدم وجود ناجين.

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