أستراليا واليابان توقعان اتفاقا تاريخيا.. لمواجهة الصين

2022/10/22 | 09:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت أستراليا واليابان، السبت، اتفاقا أمنيا تاريخيا يهدف إلى مواجهة الصعود العسكري للصين ويقضي بتبادل المزيد من المعلومات الاستخباراتية الحساسة وتعزيز التعاون العسكري.

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