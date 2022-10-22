2022/10/22 | 09:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: خلص استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “غالوب” الأميركية للأبحاث، واستند إلى 125...

ظهرت المقالة استطلاع: القلق من تغير المناخ يتراجع عالميا أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استطلاع: القلق من تغير المناخ يتراجع عالميا) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استطلاع: القلق من تغير المناخ يتراجع عالميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).