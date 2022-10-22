2022/10/22 | 09:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانواء الجوية: أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة الأسبوع الحالي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانواء الجوية: أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة الأسبوع الحالي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانواء الجوية: أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة الأسبوع الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).