استراليا واليابان توقعات اتفاقًا أمنيا تاريخيا

2022/10/22 | 09:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني وقعت أستراليا واليابان اليوم السبت، اتفاقاً أمنياً “تاريخياً” يهدف لمواجهة “بيئة استراتيجية تزداد قسوة”، ويقضي بتبادل المزيد من المعلومات الاستخباراتية الحساسة وتعزيز التعاون العسكري.ووقع رئيسا الوزراء الياباني والأسترالي، فوميو كيشيدا وأنتوني […]

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