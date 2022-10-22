في هذه المناطق.. العراق مقبل على أمطار رعدية

2022/10/22 | 10:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت تساقطاً للأمطار وانخفاضاً في الحرارة لبضع درجات.

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