2022/10/22 | 10:24 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الناصرية: استمرار البلدية بعمليات الرمي العشوائي للنفايات وتلويثها للمناطق المجاورة للطمر الصحي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/22 | 10:24.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناصرية: استمرار البلدية بعمليات الرمي العشوائي للنفايات وتلويثها للمناطق المجاورة للطمر الصحي ) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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