الناصرية: استمرار البلدية بعمليات الرمي العشوائي للنفايات وتلويثها للمناطق المجاورة للطمر الصحي 



الناصرية: استمرار البلدية بعمليات الرمي العشوائي للنفايات وتلويثها للمناطق المجاورة للطمر الصحي 
2022/10/22 | 10:24 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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