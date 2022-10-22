2022/10/22 | 10:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التهم حريق كبير مستودعا للمواد الكهربائية وسط الحلة ، مركز محافظة بابل صباح اليوم السبت .

وقال مدير اعلام الدفاع المدني عقيل عبدالله :” ان ست عشرة آلية استخدمت لاخماد الحريق ،دون وقوع اصابات “.

واضاف :” ان الشرطة فتحت تحقيقا لمعرفة اسباب الحريق”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ستة عشرة آلية لاخماد حريق كبير وسط الحلة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ستة عشرة آلية لاخماد حريق كبير وسط الحلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).