2022/10/22 | 10:30 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: قالت صحيفة أمريكية، إن بعض الوثائق السرية التي استعادها مكتب التحقيقات...

ظهرت المقالة واشنطن بوست: الوثائق السرية في منزل ترامب تحتوي على أسرار عن إيران والصين أولاً على المسلة.

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