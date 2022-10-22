2022/10/22 | 10:30 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة الانواء الجوية، السبت، 22 تشرين الاول، 2022، ان العراق...

ظهرت المقالة العراق سيشهد امطار رعدية مع انخفاض في درجات الحرارة أولاً على المسلة.

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