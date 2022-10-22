موسم الغيث ينطلق مبكرا.. أمطار رعدية وانخفاض في الحرارة ابتداءً من الغد

2022/10/22 | 10:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم السبت، ان العراق سيشهد امطار رعدية مع انخفاض في درجات الحرارة ابتداءً من يوم غد الاحد.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "حالة الطقس يوم الاحد سيكون صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في مناطق الوسط والجنوب، فيما سيشهد امطاراً رعدية، مع ارتفاع قليل لدرجات الحرارة في المناطق الشمالية ".

وأضافت أن "طقس يوم الاثنين سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط الامطار وفي بعض الاماكن تكون رعدية مع انخفاض بضع درجات للحرارة عن اليوم السابق في المناطق الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس غائم جزئي مع انخفاض قليل لدرجات الحرارة في المناطق الجنوبية".

وتابعت أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وبينت أن "المناطق الوسطى ستشهد طقساً غائم جزئي وأحياناً غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة في اقسامها الغربية، ودرجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق"، موضحةً أن "طقس يوم الاربعاء سيكون غائم مع درجات حرارة مقاربة لليوم السابق، في المناطق الشمالية والجنوبية".

أدناه جدول توضيحي لطقس العراق للايام المقبلة مع تقرير كمية الامطار المتساقطة على البلاد خلال ال 24 ساعة الماضية مقاسة بوحدات مليمتر.

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