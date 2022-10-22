إخماد حريق كبير في مستودع للمواد الكهربائية وسط بابل

2022/10/22 | 10:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابلأعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، عن تمكن مفارزها من إخماد حريق كبير في مستودع للمواد الكهربائية وسط محافظة بابل.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "16 فرقة من الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق كبير اندلع في مستودع للمواد الكهربائية وسط محافظة بابل".واضافت ان "الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية"، لافتة الى ان "الجهات المختصة فتحت تحقيقاً في الحادث لمعرفة أسباب اندلاع الحريق".

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