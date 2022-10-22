مجلس الخدمة يحذر من المبتزين ويخلي مسؤوليته من هذا الأمر

2022/10/22 | 10:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادحذر مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم السبت، من "المبتزين" الذين يستغلون حاجة الشباب للتعيين، فيما دعا الى الإخبار عن اية حالة ابتزاز من هذا النوع.ودعا المتحدث باسم المجلسم وسام اللهيبي في بيان تلقته (بغداد اليوم) "الشباب وجميع المواطنين الإخبار عن أية حالة ابتزاز من هذا النوع لتكون تحت طائلة القانون وحكم القضاء".وذكر أن "المجلس كان حريصاً منذ اليوم الأول لاستلامه ملف التعيينات على استخدام نظام الكتروني ينطوي على درجة عالية من الدقة والشفافية في كل خطواته ابتداءً من مرحلة التقديم وانتهاءً بمرحلة اعلان نتائج التعيين، ومروراً بمرحلة الاختبار والاعتراض، الأمر الذي يطمئن احبتنا المتقدمين للتعيين أن النتائج التي يعلنها هي مستندة حقاً إلى مبدأ الجدارة والاستحقاق وعلى وفق درجات المفاضلة التي قررها المجلس في ضوء المعايير المعلن عنها والقائمة على أساس المهنية والكفاءة، ولا يمكن لأي كان التدخل في تغيير هذه النتائج ولا حتى قيد أنملة".واستدرك بالقول: "لذا نسترعي انتباه المتقدمين جميعاً وعوائلهم الكرام إلى عدم الانجرار لأية مزاعم كاذبة في هذا المجال، وأن يكونوا على ثقة أن المجلس قد أخذ على عاتقه إدارة هذا الملف دون السماح بأية تدخلات أو ضغوط أو فساد"، خاتما ان "المجلس غير مسؤول عن أية مخالفة يقع فيها الشباب من قبيل ما تقدم بيانه".

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