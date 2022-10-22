2022/10/22 | 10:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت بطولات "بي جي أيه" لمحترفي الغولف دعوى قضائية ضد صندوق الاستثمارات العامة السعودي مطالبا المحاكم الأميركية باستجواب محافظه، ياسر الرميان، بشأن بطولة "إل آي في" التي أطلقها صندوق الثروة السعودي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمام محكمة أميركية.. مطالب باستجواب محافظ صندوق الثروة السعودي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمام محكمة أميركية.. مطالب باستجواب محافظ صندوق الثروة السعودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).