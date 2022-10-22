بايدن يعلن نيته الترشح لولاية جديدة في 2024

2022/10/22 | 10:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الذي سيبلغ عامه الثمانين في تشرين الثاني/نوفمبر، الجمعة أنه “ينوي” الترشح لولاية رئاسية أخرى في العام 2024، لكنه أوضح أنه لم يتخذ قرارا رسميا بذلك حتى الآن.ولدى سؤاله عن هذه المسألة عبر قناة ام … Readmore

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