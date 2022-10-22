حسام حبيب: شيرين حاولت الانتحار في مستشفى الصحة النفسية وامتنعت عن الطعام

2022/10/22 | 10:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الفنان المصري حسام حبيب، تفاصيل الليالي الأولى لطليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب في مستشفى الصحة النفسية للعلاج من الإدمان، مشيراً إلى أنها امتنعت عن الطعام وحاولت الانتحار داخل المستشفى.وقال حسام حبيب، في مداخلة تلفزيونية، مع الإعلامي المصري عمرو … Readmore

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