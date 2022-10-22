فرق الدفاع المدني تخمد حريقاً اندلع بمجمع تجاري في بابل

2022/10/22 | 10:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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مصدر أمني: وزير الدفاع سيصدر أمرين بترقية المراتب ومنح قدم للموظفين المدنيين

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بغداد..



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