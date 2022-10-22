قيادي في الاطار يرجح موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات

2022/10/22 | 10:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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رجح القيادي في الاطار التنسيقي تركي جدعان، السبت، بان انتخابات مجالس المحافظات ستجري في ربيع 2023.

وقال جدعان في تصريح صحفي ان” حل مجالس المحافظات خطا فادح وتسبب في اثار سلبية في اغلب المحافظات من خلال هيمنة مطلقةلبعض المحافظات بالاضافة الى تصاعد وتيرة الفساد ونهب الاموال العامة وبطرق مختلفة”.

واضاف،ان” كل القوى السياسية تدرك بان عودة مجالس المحافظات ضرورة كما ان وجودها دستوري ولايمكن الغائها الا من خلال استنفاءعام وفق ما تضمنته المسارات القانونية”.

واشار الى ان” اعادة قانون مجالس المحافظات سيتم البت به خلال شهرين من الان من قبل مجلس النواب متوقعا ان تجري الانتخابات فيربيع 2023 مؤكدا بان الامر مرهون حاليا بحسم القانون وتوفير الاموال اللازمة للشروع باليات المعتمدة من قبل المفوضية”.

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