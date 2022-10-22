اليابان: العراق بلد قوي وقادر على تشجيع الاستثمار 

2022/10/22 | 10:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

دعت وزارة الخارجية اليابانية، السبت، كل الأطـراف الـسـيـاسـيـة إلــى الــتــعــاون مع الــــوزراء المكلف محمد شـيـاع الـسـودانـي في تشكيل حكومة جــديــدة تعمل على معالجة التحديات، فيما اشارت الى أن العراق بلد قوي وقادر على تشجيع الاستثمار. وقال مدير عام دائرة الشرق الأوسط وإفريقيا بوزارة الخارجية اليابانية، كينيسكي ناكاوكا في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" الرسمية إن "الحكومة اليابانية تشجع الاستقرار السياسي في العراق من أجل استمرار التعاون بين البلدين وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية". وأضاف ناكاوكا المسؤول الياباني، أن "السنة المقبلة ستشهد إقامة حفل بمناسبة الذكرى العشرين للتواجد الياباني في محافظة المثنى"، متوقعاً أن يشهد الحفل مسؤولون من كلا البلدين.وشــدد على أن "الــعــراق بلد قــوي قــادر على تشجيع الاستثمار وتنويع مصادر الدخل وعودة الصناعات غير الحكومية من أجـل انخراط الكثير من الشباب العاطل عن العمل، لاسيما أن العراق قد دخل مرحلة جديدة في المجالين السياسي والاقتصادي".واشار نـاكـاوكـا إلــى أن "هـنـاك العديد من المــشــاريــع نــفــذت وبـعـضـهـا يـتـواصـل العمل بها مـن قبل شركتي (جـايـاكـا) و(جـيـتـرو) اليابانيتين، وسوف يستمر هذا العمل وتقديم القروض والمنح الميسرة التي تنعش الاقتصاد الـعـراقـي وتعيد عملية بـنـاء البنى التحتية خصوصاً في ما يتعلق بمشاريع الماء والكهرباء والطاقة".

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