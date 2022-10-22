اخماد حريق وإنقاذ عائلة بمجمع تجاري وسط بابل (صور)

2022/10/22 | 10:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، انقاذ عائلة واخماد حريق بمجمع تجاري وسط محافظة بابل.

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