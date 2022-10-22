2022/10/22 | 10:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الغارديان البريطانية تنشر لقطة لكاسر الأمواج بميناء الفاو الكبير كأفضل صورة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغارديان البريطانية تنشر لقطة لكاسر الأمواج بميناء الفاو الكبير كأفضل صورة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغارديان البريطانية تنشر لقطة لكاسر الأمواج بميناء الفاو الكبير كأفضل صورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).