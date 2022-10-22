دولتان عربيتان في قائمة أفضل الأنظمة للمعاشات التقاعدية لعام 2022.. إليكم ما هي

2022/10/22 | 10:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفقًا لمؤشر المعاشات التقاعدية العالمي “ميرسر CFA" لعام 2022، والذي يقارن 43 منظومة للمعاشات المُستحقّة للمتقاعدين، أظهرت الدراسة بأن آيسلندا وهولندا والدنمارك لديها أفضل الأنظمة للتقاعد، لتحصل كل منها على درجة "A" في عام 2022 .

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