العراق.. امطار متوقعة وانخفاض بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين

2022/10/22 | 11:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد طقسا غائما جزئيا الى غائم ، وتساقط امطار في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، خلال اليومين المقبلين ، مع انخفاض بدرجات الحرارة.

ذكر بيان للهيئة :” ان طقس يوم غد الاحد سيكون في عموم مناطق البلاد صحوا الى غائم جزئيا مع تساقط امطار في المنطقة الشمالية تكون رعدية احيانا ،ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة “.

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد اليوم الاربعاء 22 مئوية والعظمى 35 مئوية .

واضاف البيان :” ان طقس الاثنين سيكون في عموم مناطق البلاد غائما جزئيا الى غائم مع تساقط امطار في المنطقتين الوسطى والشمالية ، ودرجات الحرارة تنخفض عن اليوم السابق في عموم مناطق البلاد ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، واحيانا جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة “.

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