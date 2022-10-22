استهداف منزل بقنبلة يدوية شمال الناصرية

2022/10/22 | 11:02 - المصدر: وكالة خبر

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تعرض منزل مواطن شمال مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار لاستهداف بقنبلة يدوية .

وذكر مصدر امني ،:” ان منزل مواطن في قضاء الشطرة تعرض لاستهداف بقنبلة يدوية، ادى الى الحاق اضرار بواجهة المنزل وتهشم الزجاج ، دون اصابات بشرية “.

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