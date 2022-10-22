جمعية الصداقة الايطالية العربية في العراق تهنئ ايطاليا بتشكيل الحكومة الجديدة

2022/10/22 | 11:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادهنأت جمعية الصداقة الايطالية العربية في العراق، اليوم السبت، جمهورية ايطاليا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة جورجيا ميلوني.وذكر ممثل الجمعية علي حمزة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "يهنئ جمهورية ايطاليا بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة جورجيا ميلوني ويتمنى لها النجاح ولشعب الايطالي الحياة الافضل والرفاهية والسعادة والسلام".

وكُلفت جورجيا ميلوني رئيسة حزب "فراتيلي ديتاليا" (إخوة ايطاليا)، امس الجمعة، بتشكيل حكومة من جانب الرئيس سيرجو ماتاريلا، وفق ما أعلن الأمين العام للرئاسة.

وقبلت ميلوني (45 عاما) بتولي هذه المسؤولية لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد.وميلوني صحفية وسياسية تتزعم حزب ""فراتيلي ديتاليا" (أخوة ايطاليا)" كانت عضوة بمجلس النواب عام 2006، وكانت أصغر وزيرة في تاريخ الجمهورية عندما تم تعيينها في الثامن من مايو/أيار 2008 وزيرة للشباب في حكومة سلفيو برلسكوني الرابعة (2008-2011).وأصبحت أيضا أول امرأة مرشحة لرئاسة الحكومة بعد تصدر "إخوة إيطاليا" نتائج الانتخابات العامة التي أجريت الأحد 25 سبتمبر/أيلول 2022، حيث يتوقع أن تتحد مع زعيم حزب "فورتسا إيطاليا" برلسكوني، وزعيم "حزب العصبة" ماتيو سالفيني لتشكيل الحكومة الجديدة.

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