من البصرة.. الأمين العام لاتحاد كأس الخليج يؤكد جاهزية المدينة لإجراء قرعة البطولة (فيديو)

2022/10/22 | 11:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وصلَ الأمينُ العامّ لاتحادِ كأس الخليج العربيّ لكرةِ القدم "جاسم الرميحي" والوفد المرافق له، اليوم السبت، إلى مطارِ البصرة لحضورِ وقائع قُرعة خليجي 25، التي تقام يوم الثلاثاء الموافق (2022/10/25) في فندق "جراند ميلينيوم" بالبصرة.

وذكر بيان للاتحاد العراقي تلقته (بغداد اليوم)، أنه "كانَ في استقبالِ الوفد الخليجي الأمينُ العامّ للاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم محمد فرحان ومستشار محافظ البصرة عقيل طالب".

وتابع، أنه "اطلعَ الرميحي فور وصوله على التحضيراتِ المُتعلقة بإجراءِ القرعة يوم الثلاثاء المقبل".

وقالَ جاسم الرميحي: إن "التحضيراتَ والاستعدادات جاريةٌ على أكمل وجهٍ، وجميع الأمور اللوجستيّة تمّ تهيئتها، ومنها ما يتعلق بترتيباتِ القرعة والبطولة بشكلٍ عامٍ وترتيب الاجتماعات المتعلقة باللجانِ العاملة في البُطولة، فضلاً عن مواعيد وصولِ المدعوين لحُضورِ القرعة".

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