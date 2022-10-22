الدهلكي يوجه نداءً ’عاجلاً’ للقيادات الامنية بشأن الخروقات في ديالى

2022/10/22 | 11:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

وجه النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، نداءً عاجلا للقيادات الامنية بشأن الخروقات في المحافظة، محذرا من خطورة الصمت عن تلك الخروقات وتأثيرها على السلم المجتمعي فيها.

وقال الدهلكي في بيان لمكتبه الاعلامي، وتلقته (بغداد اليوم)، ان "ديالى تعيش خلال هذه الفترة عموما ومناطق الوقف خصوصا تشهد تكرار خروقات امنية بشكل ملحوظ في وتيرة تثير مخاوف المواطنين اخرها محاولة خطف مواطن من اهالي قرية حد الاخضر وتبعها تفجير دور سكنية ومواجهات بين الجهات الخارجة عن القانون والقوات الامنية ادت الى استشهاد ضابط برتبة مقدم واصابة عدد من المنتسبين".

واضاف الدهلكي، ان" قرى تلك المناطق بدأت تشهد حالة نزوح من قبل الاهالي بسبب الخشية على انفسهم نتيجة سوء ادارة الملف الامني والتدخلات السياسية في اختيار القادة الامنين رغم وجود قوة كبيرة في قاطع العبارة لكن دون جدوى"، مشددا على "اهمية ايلاء الملف الامني في ديالى اولوية قصوى في هذه المرحلة لضمان عدم اضاعة المكاسب التي تحققت خلال الفترة الماضية".

وارسل النائب مضر الكروي، امس الجمعة، 3 رسائل عاجلة بعد هجوم شنه داعش في حوض الوقف بديالى.

وقال الكروي لـ (بغداد اليوم)، إن "هجوم داعش الارهابي على دورية امنية للشرطة وسقوط ضحايا في منطقة الحد الاخضر ضمن حوض الوقف شمال شرق ديالى خرق امني خطير وهو يتكرر بين فترة واخرى في جغرافية زراعية هي الاقرب الى مركز المحافظة".

وأضاف، أنه "وجه 3 رسائل عاجلة الى بغداد حيال امن ديالى تتضمن المطالبة بالتحقيق الفوري في اسباب الخروقات والسعي لبلورة خطط جديدة تعتمد بالاساس التقنيات الحديثة في الرصد وانهاء ملف الفراغات من خلال اعادة القرى الفارغة وضمان خطط غير تقليدية".

وأشار الى أن "امن ديالى جزء مهم وحيوي من امن المحافظات المجاورة ومنها بغداد واي خلل سيكون له اثر سلبي مباشر على بقية المناطق:، مؤكداً بأن "وضع المحافظة لا يتحمل خروقات دامية تحصد ارواح الابرياء".

هذا واكد مصدر حكومي، في وقت سابق من امس الجمعة، اعلان حالة الاستنفار القصوى في الحد الاخضر شمال شرق ديالى، بعد تعرض لداعش الارهابي.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "حالة الاستنفار القصوى اعلنت في منطقة الحد الاخضر قرب ناحية العبارة، بعد ليلة دامية، اثر تعرض داعش على نقطة مرابطة امنية تلاها تفجير منزل سكني خالي ما ادى الى استشهاد ضابط برتبة مقدم بالشرطة واصابة اثنين من المنتسبين".

وأضاف أن "تعزيزات قتالية وصلت الى محيط بساتين الحد الاخضر من اجل تامينها وسط انتشار مفارز لطوارئ الشرطة".

وأفاد مصدر أمني، امس الاول الخميس، بأن عناصر داعش الارهابي، شنت هجوما على نقطة امنية في ديالى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "عناصر داعش هاجمت نقطة مرابطة امنية في محيط بساتين الحد الاخضر شرقي ناحية العبارة 18كم شمال شرق بعقوبة".

وبين أن "الهجوم اسفر عن اصابة منتسب"، فيما أوضح أن "الاشتباكات بين القوات الامنية والتنظيم مازالت مستمرة".

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