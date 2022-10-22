الدهلكي يدعو وزيري الدفاع والداخلية إلى إعادة النظر بالخطط الأمنية في ديالى

2022/10/22 | 11:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا القيادي في تحالف السيادة عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، وزيري الدفاع والداخلية الى اعادة النظر بالخطط الامنية في المحافظةوالعمل العاجل على ايجاد معالجات فورية تمنع استمرار الخروقات الامنية في المحافظة، محذرا من خطورة الصمت عن تلك الخروقاتوتأثيرها على السلم المجتمعي فيها.

وقال الدهلكي في بيان لمكتبه الاعلامي، ان “ديالى تعيش خلال هذه الفترة عموما ومناطق الوقف خصوصا تشهد تكرار خروقات امنية بشكلملحوظ في وتيرة تثير مخاوف المواطنين اخرها محاولة خطف مواطن من اهالي قرية حد الاخضر وتبعها تفجير دور سكنية ومواجهات بينالجهات الخارجة عن القانون والقوات الامنية ادت الى استشهاد ضابط برتبة مقدم واصابة عدد من المنتسبين”.

واضاف الدهلكي، ان”قرى تلك المناطق بدات تشهد حالة نزوح من قبل الاهالي بسبب الخشية على انفسهم نتيجة سوء ادارة الملف الامنيوالتدخلات السياسية في اختيار القادة الامنين رغم وجود قوة كبيرة في قاطع العبارة لكن دون جدوى”، مشددا على “اهمية ايلاء الملفالامني في ديالى اولوية قصوى في هذه المرحلة لضمان عدم اضاعة المكاسب التي تحققت خلال الفترة الماضية”.

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