الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي يصل البصرة لحضور قرعة خليجي 25

2022/10/22 | 11:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، وصول وفد اتحاد كأس الخليج العربي يصل البصرة لحضور قرعة “خليجي 25“.

وذكر الاتحاد في بيان أن “الأمين العامّ لاتحادِ كأس الخليج العربيّ لكرةِ القدم جاسم الرميحي والوفد المرافق، وصل له إلى مطارِ البصرةاليوم السبت لحضورِ وقائع قُرعة خليجي 25، التي تقام يوم الثلاثاء المقبل في فندق “جراند ميلينيوم” بالبصرة”.

وبين أن “الأمين العامّ للاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم محمد فرحان ومستشار محافظ البصرة عقيل طالب، كانا في استقبالِ الوفد الخليجي،حيث اطلع الرميحي فور وصوله على التحضيراتِ المُتعلقة بإجراءِ القرعة يوم الثلاثاء المقبل”.

وقالَ جاسم الرميحي وفقاً للبيان إن “التحضيراتَ والاستعدادات جاريةٌ على أكمل وجهٍ، وجميع الأمور اللوجستيّة تمّ تهيئتها، ومنها ما يتعلقبترتيباتِ القرعة والبطولة بشكلٍ عامٍ وترتيب الاجتماعات المتعلقة باللجانِ العاملة في البُطولة، فضلاً عن مواعيد وصولِ المدعوين لحُضورِالقرعة”.

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