روسيا تعترف .. استلمنا طائرات مسيرة من إيران

2022/10/22 | 11:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر المدير العام لصندوق أمن الطاقة الوطني الروسي، كونستانتين سيمونوف، باستلام موسكو طائرات مسيرة من إيران، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن استمرار العقوبات النووية الإيرانية من قبل الغرب، سيمنح روسيا فرصة جيدة للغاية للاستثمار بكثافة في النفط وقطاع الغاز … Readmore

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